Hamas’la kritik görüşme! Lübnan basını duyurdu…

Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, Hamas'ın Arap ve İslam Dünyasıyla İlişkiler Ofisi Başkanı Halil el-Hayye ile İsrail saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri görüştü.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, Nasrallah, Lübnan'da Hayye ile bir araya geldi.

Görüşmede, İsrail saldırılarının sürdüğü 7 Ekim'den bu yana yaşanan gelişmeleri ele alan ikili, "Gazze Şeridi başta olmak üzere tüm direniş cephelerinde mevcut konumların, gelişmelerin ve olasılıkların değerlendirilmesini yaptı."

İkili, "zafere ulaşmak için sürekli bir koordinasyon ve kararlılıkla çalışmanın" önemine vurgu yaptı.