Hamas’tan ABD’nin o iddiasına yanıt: Yardımları azaltmak için bahane üretiyorsunuz

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sınırlı sayıdaki insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırma ve uluslararası toplumun Gazze'deki ablukayı sona erdirememesini örtbas etme çabasıdır." ifadelerine yer verildi.

Uluslararası veya yerel kuruluşların ya da yardım konvoylarında çalışanların herhangi bir yağma olayına ilişkin bildirimde bulunmadığı, bu durumun, CENTCOM'un dayandığı senaryonun uydurma ve kurgusal olduğunu açıkça gösterdiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA), bir yardım tırına ilişkin sahte bir görüntü kaydetmiş olabilir, ancak bu araçlar, işgalci İsrail'in her gün işlediği suçları görmemekte, Gazze'deki toplu katliamları kaydetmemektedir. Oysa tüm dünya bu suçları vicdanıyla ve insanlığıyla görmektedir. Bu İHA'lar, 10 Ekim 2025'te ilan edilen ateşkese rağmen İsrail'in sürdürdüğü saldırılarda aralarında 105'i çocuk, 37'si kadın ve 9'u yaşlı 254 sivilin katledilmesini görmezden geldi."