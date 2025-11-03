Hamas’tan ABD’ye sert yanıt: Katliamı görmezden geldiniz

Hamas, ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) Gazze Şeridi'ne ulaşan insani yardımların "Hamas'a ait unsurlar" tarafından yağmalandığı yönündeki iddiaları reddetti. Yapılan açıklamada, "ABD Merkez Komutanlığının ileri sürdüğü iddialar asılsızdır. Bu iddialar, sınırlı sayıdaki insani yardımların azaltılmasını meşrulaştırma ve uluslararası toplumun Gazze'deki ablukayı sona erdirememesini örtbas etme çabasıdır" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, "ABD'ye ait insansız hava araçları (İHA), bir yardım tırına ilişkin sahte bir görüntü kaydetmiş olabilir, ancak bu araçlar, işgalci İsrail'in her gün işlediği suçları görmemekte, Gazze'deki toplu katliamları kaydetmemektedir. Oysa tüm dünya bu suçları vicdanıyla ve insanlığıyla görmektedir" denildi.