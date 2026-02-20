Hamas’tan Aksa çağrısı: Engellemelere rağmen akın edin!

Hamas, İsrail'in engellemelerine rağmen ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya akın edilmesi çağrısında bulundu.

"İBADET ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK İHLAL"

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlileri kasıtlı olarak engellediğini vurguladı. Açıklamada, sıkı askeri kısıtlamalar ve girişlerdeki keyfi uygulamaların ibadet özgürlüğünü açıkça ihlal ettiği vurgulandı.

Hamas, Aksa'daki cemaat sayısının 10 bin kişiyle sınırlandırılmasının ve kontrol noktalarındaki uygulamaların Filistinlileri aşağılamaya yönelik olduğunu ifade etti.

"ENGELLEMELER İRADEYİ KIRAMAZ"

Açıklamada, tüm baskılara rağmen gidebilen herkesin Aksa'yı ve kutsal mekânı korumak için bölgeye yönelmesi çağrısı yapıldı. İsrail'in engellemelerinin Filistin halkının iradesini kıramayacağı ifade edildi.

Batı Şeria ve Kudüs'teki Filistinlilere, İsraillilerin İslami kutsal mekanları Yahudileştirme planlarını boşa çıkarmak ve Müslümanların Mescid-i Aksa üzerindeki dini ve tarihi hakkını korumak için ramazan ayını değerlendirme çağrısında bulunuldu.

İsrail, ramazan ayının ilk cumasında işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da namaz kılmak isteyen Filistinlilerin Batı Şeria'dan Kudüs'e girişini engellemişti.

İSRAİL KISITLAMA UYGULAYACAĞINI DUYURMUŞTU

İsrail, ramazan boyunca işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da önceki senelerde olduğu gibi kısıtlamalar uygulayacağını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'dan cuma namazı için Mescid-i Aksa'ya sadece 50 yaş üstü kadınlar ve 55 yaş üstü erkekler ile birinci derece akrabaları eşliğinde 12 yaş altı çocukların gelişine izin verileceği, sayının 10 bin ile sınırlı tutulacağı kaydedilmişti.

Tel Aviv yönetiminin izin verdiği Filistinlilerin geçişinin, güneyde Beytüllahim ile Kudüs arasındaki 300 numaralı kontrol noktası ve kuzeydeki Kalendiya kontrol noktasından sağlanacağı açıklanmıştı.