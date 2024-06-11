Hamas’tan ateşkes açıkaması: Yapıcı müzakerelere hazırız!

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 249 gündür devam ederken, Hamas, ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını Mısır ve Katar'a iletti. Hamas, Gazze'de ateşkes anlaşmasına olumlu baktıklarını ve hazır olduklarını belirterek, "Yanıt, Filistin halkımızın çıkarlarına ve Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırının tamamen durdurulması gerekliliğine öncelik vermektedir" dedi.

KATAR VE MISIR'DAN AÇIKLAMA GELDİ



Katar ve Mısır, Hamas'ın ateşkes önerisine ilişkin cevap verdiğini doğrulayarak, "İki ülke ABD ile ortak arabuluculuk çabalarının bir anlaşmaya varılana kadar devam edeceğini ve arabulucuların yanıtı inceleyerek sonraki adımlar konusunda ilgili taraflarla koordinasyon içinde olacaklarını teyit etmektedir" ifadelerini kullandı.

ABD: HAMAS'IN CEVABINI ALDIK, DEĞERLENDİRİYORUZ

Hamas'ın, Mısır ve Katar'a ABD Başkanı Joe Biden tarafından açıklanan Gazze Şeridi'ndeki ateşkes önerisine ilişkin cevabını iletmesinin ardından ABD'den açıklama geldi. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, Hamas'ın cevabının ABD'nin eline ulaştığını aktararak, "Hamas'ın Katar ve Mısır'a ilettiği bu cevabı aldık ve şu anda değerlendiriyoruz" dedi.