Hamas’tan ateşkes açıklaması: Arabulucularla temaslar sürüyor

Hamas'ın Sözcüsü Abdullatif el-Kanu yaptığı yazılı açıklamada "(ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve) Witkoff'un önerisi ve bazı fikirlerin arabulucularla görüşülmekte olduğunu, anlaşmanın tamamlanması için temasların durdurulmadığını" kaydetti.

Abdullatif el-Kanu, Hamas'ın "anlaşmayı engelleyenin (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu olduğunu" bir kez daha vurguladığını ifade ederek, "anlaşmanın uygulanmasının, esirlerin hayatından çok kendi hükümetinin bekasını önceleyen Netanyahu'nun tutumuna bağlı olduğunu" belirtti.

Hamas'ın "Gazze Şeridi'nin yönetimiyle ilgili herhangi bir düzenlemeye açık olduğuna ve bunun mutabakatla sağlanması gerektiğine" işaret eden Abdullatif el-Kanu, Hamas'ın, herhangi bir idari düzenlemenin parçası olma niyetinde olmadığını vurguladı.

Abdullatif el-Kanu, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırımını yeniden başlatmasını kınayarak, bunun "Amerikan desteğiyle" gerçekleştiğini belirtti.

Hamas Sözcüsü el-Kanu, ABD'ye, Tel Aviv'e ateşkes anlaşmasına geri dönmesi için baskı yapma ve (arabuluculuğu bırakarak) "taraf" haline gelmeme çağrısında bulundu.

ATEŞKESİ BOZAN İSRAİL ORDUSU, GAZZE'YE ŞİDDETLİ SALDIRILARI YENİDEN BAŞLATTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 1200 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 49 bin 747'ye, yaralıların sayısı ise 113 bin 213'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarını, Başbakan Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü'nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde başlatması dikkati çekti.