Hamas’tan Batı Şeria açıklaması: “Zeytin çiftçilerine yönelik saldırılar örgütlü terör”

Şedid, bu eylemlerin Gazze 'deki soykırımın ardından Filistinlilere yönelik kapsamlı saldırıların bir uzantısı olduğunu vurgulayarak, "Amaç, yerleşim alanlarını genişletmek, korku yaymak ve halkı topraklarından uzaklaştırmak" dedi.

Hamas'ın Telegram hesabından yapılan açıklamada, Şedid, özellikle zeytin hasadı döneminde artan saldırıların, "toprağı, insanı ve yaşamın tüm unsurlarını hedef alan sistematik bir terör politikası" olduğunu belirtti.

"FİLİSTİNLİLER TOPRAKLARINI SAVUNMALI"

Hamaslı yetkili, Filistinlilere köy ve kasabalarında halk komitelerini güçlendirerek topraklarını savunma çağrısında bulundu. Şedid ayrıca insan hakları kuruluşlarına, "İsrailli yerleşimcilerin suçlarını belgeleyip işgalci devleti hesap vermeye zorlayın" mesajını verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım (Utanç) Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da Ekim 2023'ten bu yana Filistinlilere ve mülklerine yönelik 7 bin 154 saldırı gerçekleştirdi; bu saldırılarda en az 33 Filistinli hayatını kaybetti, 33 Filistinli bedevi topluluğu yerinden edildi.

Konsey Başkanı Muayyed Şaban, 21 Ekim'de yaptığı açıklamada, saldırılar nedeniyle sezon başından bu yana yaklaşık 795 zeytin ağacının tahrip edildiğini aktarmıştı.

Şaban, bu yılki zeytin sezonunu "on yılların en zor dönemi" olarak tanımlamış, İsrail'in "askeri bölge" ilanı politikasının da tarım arazilerini Filistinlilerden kopardığını vurgulamıştı.

Filistin Tarım Bakanlığına göre, zeytin sezonu ülke ekonomisi için hayati önem taşıyor. Binlerce aile geçimini bu sektörden sağlıyor ancak Bakanlığın saha verileri, bu yılki üretimin normal seviyenin yalnızca yüzde 15'i civarında olduğunu ortaya koyuyor.