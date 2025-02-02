Hamas’tan direniş çağrısı

Siyonist İsrail rejiminin 15 ay soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde ateşkes ilan edilmesinin ardından saldırılarını artırdığı İşgal altındaki Batı Şeria'da gerilim tırmanıyor. Barbar İsrail güçleri bir yandan baskınlar düzenleyerek Filistinlileri göçe zorlarken diğer yandan düzenlediği saldırılarda sivilleri katlediyor. Batı Şeria'yı bombalayan İsrail'in, Filistin halkına yönelik saldırılarını artırarak sürdürdüğünü kaydeden Hamas, ulusal çabaların birleştirilmesi çağrısında bulundu. "Batı Şeria'daki vahşi saldırganlığın püskürtülmesi için daha fazla birlik ve kaynaşma" çağrısı yapılan açıklamada, "seferberliğin sürdürülmesi, işgal güçlerine ve yerleşimcilere karşı direniş eylemlerinin yoğunlaştırılması" istendi.

HALKIN İRADESİNİ KIRAMAYACAK

Açıklamada, "Batı Şeria'da direniş durmayacak. İşgal güçlerinin, Batı Şeria'da ilhak ve tehcir girişimleri başarısızlıkla sonuçlanacak. İsrail'in, Cenin ve Tulkerem kentlerine yönelik yoğun saldırıları, devam eden baskınları ve işlediği suikastlar Filistin halkının iradesini kıramayacak" ifadesine yer verildi. İsrail'in, Cenin kenti ve Cenin Mülteci Kampı'na yönelik saldırılarında 12 günde yaşamını yitirenlerin sayısı 24'e yükseldi.



İSRAİL BİZİ YENEMEYECEK

Hamas ile Tel Aviv yönetimi arasında 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkes anlaşması kapsamında serbest kalan Filistinliler, özgür kalmalarında Gazze Şeridi ve Batı Şeria'daki direniş gruplarının rolüne vurgu yaptı. Şadi Karan "Binlerce mahkum en kötü koşulları yaşıyor. Onların kurtarılması için harekete geçilmesi gerekiyor" derken Ali Hasan Bergusi ise "İşgale rağmen bizi özgürlüğümüze kavuşturan direnişe selam olsun. Bu işgal ortadan kalkacak, hapishaneler bizi yenemeyecek" ifadelerini kullandı.