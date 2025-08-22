Hamas’tan dünyaya çağrı: Gazze için küresel direniş! Dünya genelinde kitlesel gösteriler düzenlenecek

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentini yeniden işgal ederek bir milyondan fazla Filistinliyi zorla göç ettirmeyi planladığını ve bunun "soykırım savaşının yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti. Hareket, uluslararası topluma "katliamların durdurulması, ablukaya ve sistematik aç bırakmaya son verilmesi için acil harekete geçme" çağrısı yaptı.

EYLEME GEÇİLMELİ

Hamas açıklamasında, "Arap ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanlarını, Gazze'ye destek için bugün gerçekleştirilecek küresel eyleme güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı. Eylemin Gazze'de 22 aydır devam eden İsrail saldırılarına karşı dayanışma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, eylemin "Küresel Öfke Günü" başlığı altında organize edileceği kaydedildi. Hamas, eylemin dışında ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri (22-24 Ağustos) ise, dünya genelindeki şehirlerde ve başkentlerde kitlesel yürüyüş ve gösterilerin sürdürülmesini talep etti. Açıklamada, "ABD, İsrail ve Tel Aviv'i destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve oturma eylemleri artırılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

17 SENATÖRDEN TEPKİ

Bu arada 17 ABD'li senatörden oluşan bir grup, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve korunmalarını sağlaması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Demokrat senatörler yaptıkları açıklamada, "ABD, medya kuruluşlarını yasaklamanın ve sansürlemenin ve basın mensuplarını hedef almanın veya tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini İsrail'e açıkça belirtmelidir" dedi.