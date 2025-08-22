Hamas'tan dünyaya çağrı: Gazze için küresel direniş! Dünya genelinde kitlesel gösteriler düzenlenecek

İsrail’in soykırım barbarlığını yeni bir aşamaya taşıması üzerine Hamas, İslam dünyasına ve dünyadaki tüm özgür insanlara “Gazze için küresel direniş” çağrısında bulundu. Dünya genelindeki şehirlerde ve başkentlerde bugün kitlesel yürüyüş ve gösteriler düzenlenecek.

İsrail'in Gazze'yi işgal planı çerçevesinde soykırım saldırılarını yoğunlaştırmaya başlaması üzerine Hamas küresel direniş çağrısında bulundu. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın dün "Gideon'un Savaş Arabaları 2" adı verilen Gazze kentini işgal planını onaylamasının ardından Hamas, Gazze kentinin işgali için başlatılan saldırıların öncekiler gibi başarısız olacağını bildirdi.

SOYKIRIMIN YENİ AŞAMASI

Hamas, İsrail ordusunun Gazze kentini yeniden işgal ederek bir milyondan fazla Filistinliyi zorla göç ettirmeyi planladığını ve bunun "soykırım savaşının yeni bir aşaması" olduğunu kaydetti. Hareket, uluslararası topluma "katliamların durdurulması, ablukaya ve sistematik aç bırakmaya son verilmesi için acil harekete geçme" çağrısı yaptı.

EYLEME GEÇİLMELİ

Hamas açıklamasında, "Arap ve İslam ümmeti ile dünyanın özgür insanlarını, Gazze'ye destek için bugün gerçekleştirilecek küresel eyleme güçlü şekilde katılmaya davet ediyoruz" ifadesini kullandı. Eylemin Gazze'de 22 aydır devam eden İsrail saldırılarına karşı dayanışma amacı taşıdığı belirtilen açıklamada, eylemin "Küresel Öfke Günü" başlığı altında organize edileceği kaydedildi. Hamas, eylemin dışında ayrıca cuma, cumartesi ve pazar günleri (22-24 Ağustos) ise, dünya genelindeki şehirlerde ve başkentlerde kitlesel yürüyüş ve gösterilerin sürdürülmesini talep etti. Açıklamada, "ABD, İsrail ve Tel Aviv'i destekleyen ülkelerin büyükelçilikleri önünde gösteri ve oturma eylemleri artırılmalıdır" ifadeleri yer aldı.

17 SENATÖRDEN TEPKİ

Bu arada 17 ABD'li senatörden oluşan bir grup, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya gazetecilerin Gazze'ye girmesine izin vermesi ve korunmalarını sağlaması için İsrail'e baskı yapması çağrısında bulundu. Demokrat senatörler yaptıkları açıklamada, "ABD, medya kuruluşlarını yasaklamanın ve sansürlemenin ve basın mensuplarını hedef almanın veya tehdit etmenin kabul edilemez olduğunu ve durması gerektiğini İsrail'e açıkça belirtmelidir" dedi.

İNGİLTERE'DE BOYKOT TALEBİ

700'den fazla girişimci ve tanınmış profesyonel, İsrail'e karşı silah ambargosu ve yaptırım çağrısında bulundu. Dün 762 iş insanı yayımladıkları bildiriyle İngiltere'yi İsrail ile tüm silah ticaretini durdurmaya, uluslararası hukuku ihlal etmekle suçlananlara yaptırım uygulamaya çağırdı. Bildiride, "Birleşik Krallık, ürünler, hizmetler veya tedarik zincirleri aracılığıyla hiçbir işletmenin doğrudan veya dolaylı olarak bu vahşete katkıda bulunmamasını sağlamalıdır" denildi.

GAZZE'Yİ SAVUNAN ABD'Lİ DANIŞMAN İŞTEN ÇIKARILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, bir konuşma metnine "ABD'nin Gazzelilerin zorla yerinden edilmesine karşı olduğu" yönünde bir ifade eklenmesini öneren basın danışmanı Shahed Ghoreishi'nin talebini reddetti ve görevine son verdi. Öte yandan İrlandalı yazar Sally Rooney, BBC'den elde ettiği telif gelirlerini, ülkede geçen ay yasaklı örgüt ilan edilen "Palestine Action" grubuna aktaracağını açıklamasının ardından, "terör destekçisi" olma suçlamasıyla karşı karşıya kaldı.

24 SAATTE 91 KİŞİ KATLEDİLDİ 2 KİŞİ AÇLIKTAN ÖLDÜ

İSRAİL, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını yoğunlaştırmaya başladı. 1 milyona yakın insanı zorla yerinden eden İsrail ordusu, Filistinlilerin evlerini sistematik olarak yıkıyor. Çadırları bombalayıp katliamlarını aralıksız sürdürüyor. İsrail saldırılarında son 24 saatte 91 Filistinli daha katledildi. İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında en az 62 bin 122 kişi öldü, 156 bin 758 kişi yaralandı. İsrail'in ablukası nedeniyle Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 2 Filistinli daha açlıktan yaşamını yitirdi.

MISIR'DAN 'ACİL MÜDAHALE' ÇAĞRISI

Mısır, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için uluslararası topluma acil müdahale çağrısı yaptı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Tel Aviv'i saldırıların kapsamını genişletmenin doğuracağı sonuçlar konusunda uyardı. Açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında devam eden ihlallerin bölgede daha fazla gerilime yol açacağı uyarısında bulunuldu. İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki saldırılarının durdurulması ve Filistinli sivillere yönelik ihlallerin sona erdirilmesi için uluslararası toplumdan acil müdahale talep edildi. Bu arada Ürdün Kralı 2. Abdullah, Japonya Savunma Bakanı Nakatani Gen ile Gazze'deki insani felaket başta olmak üzere askeri ve savunma alanındaki işbirliğinin geliştirilmesini ele aldı.