Hamas’tan Erdoğan’a ateşkes teşekkürü

MİT Başkanı İbrahim Kalın, İstanbul'da HAMAS Siyasi Bürosu Müzakere Heyeti Başkanı Halil Hayye ve heyetiyle görüştü. Gazze'deki ateşkesin ele alındığı görüşmede, HAMAS heyeti Türkiye'nin arabulucu rolü ve Başkan Erdoğan'ın çabaları için teşekkür etti. Heyet, İsrail'in ihlallerine rağmen anlaşmaya bağlılıklarını koruduklarını vurguladı. Ateşkesin sürdürülmesi için atılacak adımlar ve ateşkes planının sonraki aşamalarında izlenecek yollar değerlendirildi. MİT Başkanı Kalın da Türkiye'nin daha fazla insani yardımın bölgeye ulaştırılması için yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.