Hamas’tan esir takası müzakereleri için ateşkes şartı

Hamas tarafından yayınlanan görüntülü mesajında Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridin'de İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun yoğun bombardımanları nedeniyle Filistinlilerin maruz kaldığı "yıkım ve ölüm ile yüzleştiğini" söyledi.