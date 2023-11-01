Hamas’tan esir takası müzakereleri için ateşkes şartı

Hamas tarafından yayınlanan görüntülü mesajında Heniyye, abluka altındaki Gazze Şeridin'de İsrailli esirlerin, İsrail ordusunun yoğun bombardımanları nedeniyle Filistinlilerin maruz kaldığı "yıkım ve ölüm ile yüzleştiğini" söyledi.
ESİR TAKASINA ATEŞKES ŞARTI
Heniyye, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlere ilişkin müzakerelerin başlaması için bir ateşkes sağlanması gerektiğini aracılara ilettiklerini aktardı.
Aracılara "katliamın durması gerektiğini anlattıklarını" vurgulayan Heniyye, özellikle Batı ülkelerindeki halklara Filistin'e destek protestolarına devam etmeleri ve karar alıcılar üzerinde baskı kurmaları çağrısında bulundu.