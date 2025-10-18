Hamas’tan İsrail’e sert mesaj: “Batı Şeria’daki saldırılar halkın iradesini kıramayacak”

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçleri ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki artan saldırıları, halkımızın direnişini ve kararlılığını kıramayacaktır. Bu saldırılar, işgalin suçlarına karşı Batı Şeria'da öfkenin yayılmasına yeni bir kıvılcım oluşturacaktır." denildi.

"GAZZE'DEKİ SOYKIRIMIN DEVAMI"

Açıklamada, Batı Şeria'da yaşanan saldırıların son iki yıldır Gazze Şeridi'nde işlenen "soykırımın" bir uzantısı olduğu ifade edildi. "Bu suçlar sabırlı halkımızı korkutamayacak, aksine işgal ve yerleşimci gruplar için bir felakete dönüşecek." ifadelerine yer verildi.

DİRENİŞ ÇAĞRISI

Hamas, İsrail'in aşırı sağcı hükümetinin yerleşimcileri ve orduyu desteklediğine dikkat çekerek Filistin halkına, Batı Şeria'daki köy, kasaba ve kentlerde "saldırılara karşı halk hareketlerini sürdürme ve direnişi güçlendirme" çağrısı yaptı.