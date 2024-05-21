Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Hamas'tan İsrail'e sert tepki: Cenin katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır
Giriş Tarihi: 21.5.2024 14:48

Hamas'tan İsrail'e sert tepki: Cenin katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır

Hamas, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskında 7 Filistinli sivili öldürmesini, "işgalcilerin Gazze Şeridi'nde işlediği cinayetlerin devamı" şeklinde yorumladı. Hamas'tan, " Ellerimiz, Cani siyonist savaş makinesine karşı basit imkanlarla karşı koyan Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde ve Cenin Kampı'ndaki direnişçilerin tetikte olan elleriyle birliktedir." açıklaması yapıldı.

AA
Hamas’tan İsrail’e sert tepki: Cenin katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır

Hamas Hareketi, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cenin kentine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

Bunun İsrail'in abluka altında tutarak aç bıraktığı Gazze'de işlediği cinayetlerin bir devamı olduğu değerlendirilen açıklamada, İsrail'in işlemeyi sürdürdüğü suçların Filistin halkının mukavemetini zayıflatamayacağı, ulusal haklarına ulaşmada ve mukaddesatıyla toprağını özgürleştirme yolundaki çabalarını durduramayacağı vurgulandı.

"CENİN KATLİAMI HALKIMIZIN CESARETİNİ KIRAMAYACAKTIR"

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İşgalcilerin Cenin'deki katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır ve Batı Şeria'daki direnişimiz, ne kadar fedakarlık yapılırsa yapılsın artarak devam ediyor. Ellerimiz, Cani siyonist savaş makinesine karşı basit imkanlarla karşı koyan Gazze Şeridi'nde, Batı Şeria'nın tüm bölgelerinde ve Cenin Kampı'ndaki direnişçilerin tetikte olan elleriyle birliktedir."

İsrail işgaline karşı "uluslararası sesizliğe" de tepki gösterilen açıklamada, uluslararası kurumların çalışmalarında "çifte standart ve taraf tutma" durumunun hakim olduğu savunularak, bunlara rağmen Filistin halkının tüm imkanlarla işgal güçlerine ve saldırılarına karşı koymayı sürdürdüğü vurgulandı.

NE OLMUŞTU?

Filistin Sağlık Bakanlığı, Batı Şeria'nın Cenin kentindeki baskın sırasında İsrail askerlerinin 7 Filistinliyi "şehit ettiğini" ve ikisi ağır 9 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, baskında ölen Filistinliler arasında işine gitmeye çalışan bir doktor, öğretmen ve öğrencinin olduğunu ifade etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Hamas'tan İsrail'e sert tepki: Cenin katliamı halkımızın cesaretini kıramayacaktır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA