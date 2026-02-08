Hamas’tan İsrail’e sert tepki: Gazze’de ihlaller sona ermedi

Hamas'ın yurt dışı sorumlusu ve eski Siyasi Büro Başkanı Halid Meşal, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 17. El Cezire Forumu'nun ikinci gününde gerçekleştirilen özel oturumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazze'deki son gelişmelere değinen Meşal, "Gazze'de soykırım savaşı durdu ancak acılar ve ihlaller sona ermedi. Batı Şeria'da da İsrail'in baskıları ve ihlalleri sürüyor. İsrail ateşkese rağmen saldırılarını sürdürüyor." dedi.

Hamas ve diğer Filistinli grupların Gazze'nin yeniden imarı ve mevcut sorunlara çözüm bulunması amacıyla geniş çaplı bir siyasi hareketlilik içinde olduğunu belirten Meşal, Filistin meselesine kalıcı bir çözüm bulunması gerektiğini vurguladı. Filistin devletinin tanınmasının olumlu bir adım olduğunu ancak bunun tek başına yeterli olmayacağını ve İsrail'in durdurulması için uluslararası kamuoyunun özenle hareket etmesi gerektiğini vurguladı.

Meşal, 7 Ekim 2023'te başlayan ve "Aksa Tufanı" olarak adlandırdıkları sürecin Filistin meselesini yeniden bölgesel ve uluslararası gündemin üst sıralarına taşıdığını savunarak, "Filistin davasını aşmak artık mümkün değil, çözümü bir zorunluluk haline gelmiştir. Aksa Tufanı dünyanın gözünü tekrardan Filistin davasına çevirmiştir." diye konuştu.

Gazze'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Meşal, dış vesayet ya da yabancı yönetim anlayışını kabul etmeyeceklerini belirterek, "Gazze halkınındır, Filistin Filistinlilerindir ve kendi kaderimizi kendimiz tayin etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hamas hareketinin silahsızlandırılması tartışmalarına da değinen Meşal, işgal altında silahsızlanmanın Filistin halkını savunmasız bırakacağını vurguladı.

Meşal silahsızlandırma çağrıları ile ilgili, "Tuhaf bir paradoks şu ki, işgal altındaki Filistin halkı silahsızlandırılırken, Gazze'deki çetelerden Ebu Şebab ve benzerleri milislerin silahları meşrulaştırılıyor." diye konuştu.