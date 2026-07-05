Hamas’tan İsrail’e sert tepki: Saldırılarını meşrulaştırmaya çalışıyor

Hamas sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in, Hamas'ın personel ve silahlanma açısından askeri gücünü artırdığına ilişkin giderek artan söylemlerinin Hamas'a karşı açık bir propaganda olduğunu belirtti.

Kasım, bu provokasyonların, "İsrail'in Gazze Şeridi'nde devam eden saldırılarını, katliamları, ateşkes anlaşmasının ihlal etmesini meşrulaştırmayı amaçladığını" kaydetti.

İsrail medyası 3 Temmuz'da yayınlanan haberlerde, İsrail ordusunun bazı değerlendirmelerine yer vermişti. Bu değerlendirmelerde, Hamas'ın yaklaşık 27 bin silahlı mensubunun yanı sıra binlerce roket, patlayıcı cihaz ve insansız hava aracına sahip olduğu, tünel sistemlerini yeniden aktif hale getirdiği iddia edilmişti.