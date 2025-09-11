Hamas'tan İsrail'in saldırısına ilişkin açıklama: Müzakere sürecine yönelik işlenmiş bir suç

Hamas liderlerinden Fevzi Berhum, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da müzakere heyetine yönelik saldırısına sert tepki gösterdi. Saldırının bir suikast olduğunu ve müzakere sürecinin tümüne yönelik işlenmiş bir suç olduğunu söyleyen Berhum, "Saldırının kendisi, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının tek başına sorumluluğun yine Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümetinde olduğunun açık bir kanıtıdır." dedi.

Giriş Tarihi: 11 Eylül 2025 19:02

Aksa televizyon kanalı, Hamas liderlerinden Fevzi Berhum'un düzenlediği basın toplantısını yayımladı. Doha'daki saldırıyı değerlendiren Berhum, şunları söyledi: "MÜZAKERE SÜRECİNE YÖNELİK SUİKAST GİRİŞİMİ" "Hamas müzakere heyetine yönelik saldırı, yalnızca heyete yönelik bir suikast girişimi değildir, müzakere sürecini bombalamak ve ona tümden bir suikast yapmaktır, Katar ve Mısır'daki arabulucu kardeşlerin rolünü hedef almaktır. Saldırının kendisi, geçmişteki tüm müzakerelerin başarısızlığı ve bozulmasının tek başına sorumluluğun yine Netanyahu ve liderliğindeki aşırı sağcı hükümetinde olduğunun açık bir kanıtıdır."

Saldırı ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve beraberindeki suç çetesinin herhangi bir anlaşmaya varmayı reddettiğinin kesinleştiğini belirten Berhum, bu saldırının ayrıca Tel Aviv yönetiminin Gazze halkına karşı yürütülen soykırım ve açlığı durdurmayı ve savaşı sona erdirmeyi amaçlayan tüm bölgesel ve uluslararası çabaları engellemekte de ısrarcı olduğunun açık bir teyidi olduğunu kaydetti.