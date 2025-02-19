Teknoloji devlerinden soykırıma destek

Hamas, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasında serbest bırakılması öngörülen İsrailli rehineleri tek bir seferde salıvermeyi önerdi. Hamas Sözcüsü Hazem Qassem 60'tan fazla rehinenin serbest kalması karşılığında İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini ve savaşa son verilmesini istediklerini belirtti. Hamas, aynı açıklamada İsrail'in grubun tamamen silahsızlanması ve Gazze'den çıkması talebini de reddetti. İsrail'den henüz bu teklife yanıt gelmedi. Öte yandan Associated Press (AP) tarafından yapılan araştırmada, İsrail ordusunun, on binlerce sivili öldürdüğü ve bölgeyi fiziken neredeyse yok ettiği Gazze soykırımında Microsoft ve OpenAI altyapısından güçlü destek aldığı ortaya çıktı.