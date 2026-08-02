Hamas’tan katil İsrail’e Gazze’den çekilme çağrısı

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Hamas'ın Batı Şeria sorumlusu Zahir Cebbarin başkanlığındaki heyet, İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale başkanlığındaki heyetle Mısır'ın başkenti Kahire'de bir araya geldi.

Görüşmede, Filistinli gruplar arasındaki ortak çalışmanın geliştirilmesi, ortak ulusal tutumların güçlendirilmesi ve Filistin halkının meşru haklarının yeniden kazanılması için çabaların sürdürülmesi gerektiği vurgulandı.

Tarafların İsrail'in Gazze'deki saldırıları, öldürme eylemleri ve suikastları da kapsayan tüm saldırılarını durdurması, Gazze Şeridi'nden tamamen çekilmesi, erken toparlanma sürecinin başlatılması ve vatandaşların tüm ihtiyaçlarının bölgeye ulaştırılması çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, Gazze'nin yönetimi için oluşturulan ulusal komitenin bölgeye bir an önce girerek vatandaşlara yönelik sorumluluklarını üstlenmesi gerektiği ifade edildi.

Görüşmede ayrıca işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te tırmanan gelişmeler, İsrail'in hız verdiği Yahudileştirme faaliyetleri ile Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerin ele alındığı belirtilen açıklamada, uluslararası toplumun sessizliğinin İsrail'in ihlallerini sürdürmesine zemin hazırladığı savunuldu.

Öte yandan görüşme sırasında Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye ile İslami Cihad Genel Sekreteri Ziyad Nehhale arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, Filistin halkına desteğin sürdürülmesi ve Gazze'de devam eden saldırıların sona erdirilmesinin öneminin vurgulandığı kaydedildi.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI İÇİN YOL HARİTASI DUYURULDU

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, son olarak Hamas'ın ayrıntılı bir yol haritasını kabul ettiğini açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Barış Kurulunun Hamas ve Gazze'deki diğer silahlı grupların silahlarını bırakması konusunda anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

Hamas ise Filistinli gruplarla birlikte, müzakere sürecine ve ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının tamamlanmasına yönelik arabulucuların sunduğu önerilere olumlu yaklaştığını bildirmişti.

Hamas, İsrail'in saldırıları durdurmasının ve üzerinde mutabakata varılan hususlara ilişkin takvimin oluşturulmasının temel şart olduğunu belirtmiş, ateşkes anlaşmasının ikinci aşamasının uygulanmasının da İsrail'in birinci aşamadaki yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı.

Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi de Gazze Şeridi'nin yönetimini devralmak için kurumsal ve operasyonel hazırlıklarını tamamladığını duyurmuştu.

Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasının ilk aşaması 10 Ekim 2025'te yürürlüğe girmiş, ateşkes, esir takası ve insani yardımların artırılmasını öngören anlaşmaya rağmen İsrail'in saldırıları ve yardım girişine yönelik kısıtlamalar sürmüştü.

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör