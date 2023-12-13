Hamas’tan katil İsrail’e: Kayıplarınızın faturası artacak

"GAZZE'DEN ÇEKİLMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİNİZ YOK"

Gazze'deki Filistinli grupların, "Gazze'yi işgalcilere mezar yapma" vaadini yerine getirdiği belirtilen açıklamada, "Faşist İsrail ordusu, her gün öldürülen onlarca ölü ve yaralı askerlerini umursamamaktadır. Gazze'den çekilmekten başka seçeneğiniz yok. Burada kaldığınız süre ne kadar artarsa ölümlerinizin ve kayıplarınızın faturası da artacak. Buradan hayal kırıklığı içinde çıkacaksınız." denildi.