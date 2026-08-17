Hamas’tan Mısır’a kritik ziyaret
Hamas Siyasi Büro Başkanı Halil el-Hayye başkanlığındaki üst düzey heyet, Gazze Şeridi'ndeki ateşkes anlaşmasının kalıcı hale getirilmesi başta olmak üzere Filistin meselesine ilişkin gelişmeleri görüşmek üzere Mısır'ın başkenti Kahire'ye gitti. Hamas, İsrail'in Şarm El-Şeyh Anlaşması'na ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze planına uymadığını ve üzerinde mutabık kalınan yol haritasını da reddettiğini belirterek, işgal altındaki Batı Şeria, Gazze Şeridi, Kudüs ve İsrail hapishanelerindeki gelişmelerin ciddi tehdit oluşturduğunu bildirdi.