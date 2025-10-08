Hamas’tan müzakereler hakkında açıklama: Anlaşmaya varma konusunda iyimseriz
Hamas’ın üst düzey yetkilisi, Mısır'da anlaşmaya varma konusunda iyimser olduklarını bildirdi.
Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şerm eş-Şeyh kentinde sürdürülen müzakerelerde, Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" ifade etti.
Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve "tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim olduğu" dile getirildi.
Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.
"ESİR LİSTELERİ MÜZAKERE EDİLDİ"
Nunu, "Üzerinde mutabık kalınan kriter ve sayılara göre serbest bırakılacak esirlerin listeleri karşılıklı olarak müzakere edildi" bilgisini paylaştı.
Açıklamaya göre, tüm tarafların ve arabulucuların katılımıyla dolaylı müzakereler bugün de devam ediyor.