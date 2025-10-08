Hamas’tan müzakereler hakkında açıklama: Anlaşmaya varma konusunda iyimseriz

Hamas Siyasi Büro Başkanının medya danışmanı Tahir en-Nunu, yaptığı yazılı açıklamada, Mısır'ın Şerm eş-Şeyh kentinde sürdürülen müzakerelerde, Hamas heyetinin "gereken sorumluluk ve yapıcı tutumu sergileyerek, anlaşmanın tamamlanması yönünde gerekli ilerlemeyi sağlamak için çaba gösterdiğini" ifade etti.

Açıklamada, arabulucuların ateşkesin uygulanması önündeki tüm engelleri kaldırmak için yoğun çaba gösterdiği ve "tüm taraflar arasında iyimser bir hava hâkim olduğu" dile getirildi.

Müzakerelerde, saldırıların tamamen sona erdirilmesi, İsrail güçlerinin Gazze'den çekilmesi ve esir takasının uygulanma mekanizmaları üzerinde durulduğu kaydedildi.