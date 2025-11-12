Hamas’tan skandal karara tepki: Toplu cinayet

İsrail Meclisi'nde önceki gün yapılan oylamada Filistinli tutuklulara idam cezası verilmesini içeren yasa tasarısı kabul edildi. Hamas, yasa tasarısının ilk oylamada kabul edilmesini, "Filistinlilere karşı planlı katliamı meşrulaştırma girişimi" olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, tasarının "İsrail hükümetinin ırkçı, suç odaklı politikasının bir uzantısı" olduğu vurgulandı. Tasarının dünya kamuoyunun gözü önünde geçirilmesinin "faşist ve sadist bir tutum" olduğu belirtilen açıklamada, bunun uluslararası hukuk ve insan hakları normlarının, özellikle uluslararası insancıl hukukun ihlali anlamına geldiği kaydedildi. Söz konusu tasarının kabul edilmesi için meclisteki iki oylamadan daha geçmesi gerekiyor. Öte yandan İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin üzerinden 1 ay geçmesine rağmen Gazze'deki Filistinlilerin acılarını hafifletecek önemli bir değişim yaşanmadı. Nasır Hastanesi'nde onlarca çocuk, ateşkese varılmış olsa da hâlâ tedavi için yurtdışına çıkmayı bekliyor.