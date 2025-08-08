Hamas’tan soykırımcı İsrail’in işgal kararına cevap: Bedeli ağır olacak

Gazze'deki saldırıları genişletme planı "Netanyahu'nun, İsrailli esirleri kendi kişisel çıkarlarına ve aşırı ideolojik gündemine feda etmeye çalıştığını" gözler önüne serdi.

Hamas, işgal kararına verdiği cevapta, "Netanyahu'nun Gazze planı müzakere sürecine indirilmiş bir darbe, Gazze'yi kontrol altına alma soykırım ve zorla göç ettirme politikasının devamı.

SOYKIRIMCI İSRAİL, GAZZE'Yİ İŞGAL PLANINI ONAYLADI

İsrail Güvenlik Kabinesi, soykırımın mimarı Başbakan Netanyahu'nun Gazze Şehri'ni işgal etme planını onayladı.

Yerel kaynaklara göre işgalci İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki "Gazze kentinin" tamamını işgal altına almak için hazırlık yapıyor.

ABD merkezli haber sitesi Axios'un haberine göre de bir İsrailli yetkili, ordunun hazırlandığı saldırının yalnızca Gazze kentini kapsayacağını, mülteci kamplarına veya diğer bölgelere uzanmayacağını belirtti.

Yetkiliye göre hedef, 7 Ekim'e kadar Gazze kentindeki tüm sivilleri zorla yerinden sürerek orta kesimlerdeki mülteci kamplarına ve çevre bölgelere yönlendirmek. Ardından, kentte kalan Hamas mensuplarına karşı hem kara saldırısı yürütülecek hem de kent tam anlamıyla kuşatma altına alınacak.