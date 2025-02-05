Hamas’tan Trump’ın Gazze açıklamalarına çok sert tepki: “Bölgede kaos ve gerginlik yaratma reçetesi olarak görüyoruz."

"GAZZE'YE GERİ DÖNMEKTEN ÇOK DAHA İYİ OLUR"

ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Gazze'nin tamamen bir yıkım alanı olduğunu ve yaşanılabilir bir ortamın kalmadığını belirterek, "Eğer doğru toprak parçasını bulabilirsek ve onlara gerçekten güzel yerler inşa edebilirsek bence bu Gazze'ye geri dönmekten çok daha iyi olur." demişti. Trump, Gazze'deki Filistinlilerin o bölgede yaşamalarının çok zor olduğu ve bu insanlar için Mısır ile Ürdün gibi komşu ülkelerde yeni yaşam alanlarının inşa edilmesi gerektiği şeklindeki söylemlerini yinelemişti."Gazze konusunda pek çok insandan farklı düşünüyorum. Bence iyi, yeni ve güzel bir toprak parçası alsınlar ve biz de birilerinin gerekli parayı koyup orayı inşa etmesini, güzelleştirmesini ve yaşanabilir hale getirmesini sağlayalım." diyen Trump, Gazze'deki koşulların "yaşanabilir" olmadığını ifade etmişti.