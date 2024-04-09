Hamas’tan Türkiye’nin Gazze desteğine dikkat çeken yorum: Türkiye’nin rolünden gurur duyuyoruz!

Hamas yöneticilerinden Sami Ebu Zuhri, Hamas ile Türkiye arasındaki ilişkileri "seçkin" olarak nitelendirdi ve Türkiye'nin hem diplomatik hem insani yardım konusunda Gazze'ye verdiği destekten övgüyle söz etti. Türkiye'nin Gazze'yle resmi ve halk düzeyindeki dayanışmasını takdir eden Ebu Zuhri, "Resmi olarak Türk hükümetinin yürüttüğü diplomatik ve yardım çabaları oldukça iyi, bunu takdir ediyoruz ve bu desteğin geliştirilmesi çağrısında bulunuyoruz çünkü Gazze'yi hedef alan bir Batılı koalisyonla karşı karşıyayız." ifadelerini kullandı.

Savaşın şiddetli olduğunu ve İsrail'in Batı'nın tam desteğiyle her türlü korkunç silahı kullandığını, Türkiye'nin bu savaşın durmasını sağlamak için İslami bir koalisyona liderlik edebileceğini kaydeden Ebu Zuhri, "Bunu, Türkiye'nin konumunu takdir ettiğimizden, bu rolden duyduğumuz gururdan ve Türkiye'nin bölgede ileri ve öncü bir ülke olduğuna ve çok şey yapabileceğine olan inancımızdan dolayı söylüyoruz." diye konuştu.

Ebu Zuhri, Türkiye'nin Gazze'ye resmi ve halk düzeyinde yaptığı insani yardımların tür- miktar itibarıyla iyi ve seçkin olduğunu, miktarların artırılması konusunda Türklerle koordinasyon halinde olduklarını aktardı. "Hamas'ın Türk liderliğiyle ilişkisi ileri düzeydedir ve Filistin direnişinin meşru bir direniş, Hamas'ın da bir Filistin ulusal kurtuluş hareketi olduğunu vurgulayan Türkiye'nin tutumu, gurur duyduğumuz ileri ve seçkin bir tutumdur." diyen Ebu Zuhri, ABD ve Batı'nın Haması terörizmle ilişkilendirmeye yönelik her türlü girişimlerinin engellenmesine katkıda bulunan bu pozisyonun önemli olduğunu ve Hamas ile Filistin halkına büyük hizmet ettiğini vurguladı.

Ebu Zuhri, Hamas'ın Türkiye'nin Gazze'de yapılacak herhangi bir ateşkes anlaşmasının garantör ülkeleri arasında yer alması yönündeki talebine ilişkin de "İşgal devleti (İsrail) hiçbir anlaşmaya uymuyor, dolayısıyla bu anlaşmanın uygulanmasını sağlayabilecek tarafların bulunması gerekiyor. İşte Türkiye, bu muhtemel anlaşmanın uygulanmasının sağlanmasında ana taraflardan biri olabilir." dedi.