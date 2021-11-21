Hamas’tan Türkiye’ye övgü

HAMAS
Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Türkiye'nin Filistin davasına yönelik siyasi düzeyde kilit bir rolü olduğunu dile getirdi. Hamas Hareketine ait El-Aksa televizyonuna konuşan Heniyye, gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Filistin davası ile ilgili tutumuna saygı duyduklarını dile getiren Heniyye, "Kardeşim Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
uluslararası platformlarda Türkiye'nin Filistin davası ile ilgili tutumunu ifade ediyor. Türkiye'nin bu tutumunu takdir ediyoruz ve saygı duyuyoruz. Türkiye'nin Filistin davasına yönelik siyasi düzeyde kilit bir rolü var" ifadelerini kullandı. Heniyye, Türk halkı ve insani yardım kuruluşlarının Filistin halkına sağladığı insani destekten övgüyle söz etti. Suudi Arabistan
'ın Filistinli tutuklulara yönelik kararlarının şok edici olduğunu belirten Heniyye, İsrail'in Gazze Şeridi
'ne yönelik ablukasına sessiz kalamayacaklarını söyledi.