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Haberler Dünya Haberleri Hamile kadın kocasına 7 milyar liralık Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
Giriş Tarihi: 14.3.2022 12:19 Son Güncelleme: 14.3.2022 12:36

Hamile kadın kocasına 7 milyar liralık Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici

AA
Hamile kadın kocasına 7 milyar liralık Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici

Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da ilginç bir olay yaşandı. 19 yaşındaki hamile kadın, kocasına 480 bin dolar değerinde Lamborghini marka lüsk araç hediye etti. Gözleri kapalı şekilde garaja giden adam, göz bandını çıkardığına gördüğü hediye karşısında neye uğradığını şaşırdı. Mutlu koca, gözyaşları içinde karısına sarıldı. Genç kadının kocasına yaptığı bu jestin sebebi ise olaydan daha ilginç. İşte haberin ayrıntıları...

Malaymail'in haberine göre, 19 yaşındaki anne adayı Anes Ayuni Osman, özellikle 100 günlük lohusa döneminde kocasının uykusuz kalarak kendisine destek olacağı için eşi Weldan Zulkefli'yi Lamborghini marka araçla ödüllendirdi. Anes Ayuni Osman, gözleri bağlı halde bulunan kocasına turkuaz renk Lamborghini Huracan Evo model otomobili lüks bir oto galeride hediye ettiği görüntüyü sosyal medya hesabından paylaştı.

GÖZYAŞLARI İÇİNDE KARISINA SARILDI

Görüntüde gözleri bağlı bulunan baba adayı, dev bir fiyonga sarılmış anahtarı karısından aldı ve yaşadığı şokun ardından gözyaşları içinde karısına sarıldı.

"MUTLULUĞUMUZ DAİM"

Genç anne adayı, "Evlendiğimizden beri mutluluğumuz hiç kesintiye uğramadı, özellikle hamileliğim boyunca (eşim) bana çok iyi baktı. Fedakarlığı için minnettar olmanın yanı sıra ona bu Lamborghini'yi hediye ediyorum çünkü onu lohusalık döneminde de yanımda istiyorum." ifadesini kullandı.

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Hamile kadın kocasına 7 milyar liralık Lamborghini hediye etti! Sebebi olaydan daha dikkat çekici
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