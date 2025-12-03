Hamile kadının şoke eden ölümü: Karnındaki çocuğuyla uykusunda can verdi

Charlie'nin 42 yaşındaki annesi Carrie Burns, kızının pazar gecesi halsiz şekilde yatağına girdiğini belirterek, "Çok ani bir şekilde hayatını kaybetti, tamamen beklenmedikti. Kendini iyi hissetmiyordu ve bir daha hiç uyanmadı" dedi.

OTOPSİ SONUÇSUZ KALDI, EK TESTLER BEKLENİYOR

Aile, yapılan ilk otopsinin ölüm nedenini ortaya çıkaramadığını, ek testlerin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Charlie'nin ölümünden bir gece önce yediği balık–patates kızartması yemeğinden sonra kendini daha kötü hissettiğini, zaten çok fazla sabah bulantısı yaşadığını ve yemeğin biraz bozuk olduğunu düşündüğünü belirtti.