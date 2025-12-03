Hamile kadının şoke eden ölümü: Karnındaki çocuğuyla uykusunda can verdi
The Sun gazetesinin haberine göre, İngiltere’nin Devon bölgesinde yaşayan 22 yaşındaki hamile kadın Charlie Comer, balık–patates kızartması yemeğinden sonra kendini kötü hissetti ve bir daha uyanamadı. Ailesi, 20 haftalık hamile olan genç annenin ani ölümüyle büyük bir şok yaşadı.
Charlie'nin 42 yaşındaki annesi Carrie Burns, kızının pazar gecesi halsiz şekilde yatağına girdiğini belirterek, "Çok ani bir şekilde hayatını kaybetti, tamamen beklenmedikti. Kendini iyi hissetmiyordu ve bir daha hiç uyanmadı" dedi.
OTOPSİ SONUÇSUZ KALDI, EK TESTLER BEKLENİYOR
Aile, yapılan ilk otopsinin ölüm nedenini ortaya çıkaramadığını, ek testlerin sonuçlanmasını beklediklerini söyledi. Charlie'nin ölümünden bir gece önce yediği balık–patates kızartması yemeğinden sonra kendini daha kötü hissettiğini, zaten çok fazla sabah bulantısı yaşadığını ve yemeğin biraz bozuk olduğunu düşündüğünü belirtti.
18 AYLIK KIZINI GERİDE BIRAKTI
Charlie, ailesinin "annesinin tıpkısı" dediği 18 aylık kızı Remi'yi geride bıraktı. Carrie, Charlie ile birlikte gittiği ultrasonda bebeğinin erkek olduğunu öğrendiklerini ve adını Arlo koyduğunu söyledi. Ancak Arlo da annesiyle birlikte yaşamını yitirdi. Aile, doğmamış bebeğin annesinin rahminde bırakılmasını talep etti.
AİLE CENAZE İÇİN BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI
Carrie Burns, kızının cenaze masrafları için GoFundMe üzerinde bağış kampanyası başlattı. Sayfada, "Charlie'nin hayatta zorlandığı zamanlar oldu ama yeniden ışığını bulmuştu ve oğluyla ve güzel kızı Remi-Jade ile geleceğe büyük bir umutla bakıyordu. Bu kadar genç yaşta aramızdan alınması tarifsiz derecede yıkıcı" ifadelerine yer verdi.