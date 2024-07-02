Han Yunus’ta tahliye krizi: 250 bin kişi kaçmak zorunda

UNRWA'nın sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, Filistinlilerin "harap haldeki Han Yunus'a geri dönmek zorunda kalmasından sadece birkaç hafta sonra" yerinden edilmiş insanlara bölgeyi yeniden boşaltmaları yönünde uyarılar yaptığı kaydedildi.

Bölgedeki Filistinlilerin "bir kez daha" yerinden edilmekle karşı karşıya olduğu ve Gazze Şeridi'nde hiçbir yerin güvenli olmadığı vurgulanan açıklamada, "(Han Yunus'tan) 250 bin kişinin kaçmak zorunda kalacağını tahmin ediyoruz." ifadesi kullanıldı.