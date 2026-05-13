Hantavirüs yeni pandemi değil

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, hantavirüse ilişkin şu anda daha büyük bir salgının başlangıcına işaret eden bir durum bulunmadığını ve küresel sağlık riskinin düşük seviyede kalmaya devam ettiğini belirterek, vakalarda artış yaşanabileceği uyarısında bulundu. DSÖ, bir gemide görülen ve tahliye işlemi sonrası yapılacak temas takibi işlemi sonrası daha fazla vaka çıkma ihtimali bulunan hantavirüsün "yeni bir pandeminin başlangıcı olmadığını" bildirdi.

PROTOKOL HATASI

DSÖ'nün hantavirüsle ilgili değerlendirmesinin sürdüğünü savunan Ghebreyesus, "DSÖ'nün değerlendirmesi, küresel sağlık riskinin düşük olduğu yönünde devam ediyor. Şimdiye kadar 3 ölüm de dahil olmak üzere 11 vaka bildirildi. 11 vakanın tamamı gemideki yolcular veya mürettebat arasında" dedi. Hollanda'da ise MV Hondius kruvaziyer gemisinden geçen hafta tahliye edilen hantavirüs hastasından kan alınırken hastane çalışanlarının sıkı protokole uymadığı belirtildi. 12 sağlık çalışanı karantinaya alındı.

Avustralya da hantavirüs vakalarının tespit edildiği Hollanda bandralı "MV Hondius" gemisindeki 5 vatandaşının sağlık durumunun iyi olduğunu duyurdu. Hollanda bandıralı geminin pazar akşamı Rotterdam Limanı'na ulaşması ve burada dezenfeksiyon işlemlerine tabi tutulması bekleniyor.

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor. Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor. Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.