Harabeye dönen şehir hakkında konuşan Zelenskiy, Rusya’nın iddialarını yalanladı: Direniyoruz

"DANİMARKA UKRAYNA'NIN SAVAŞ SONRASI YENİDEN İNŞASINI DESTEKLEMEYE HAZIR"

Danimarka Başbakanı Frederisken'in, özellikle Mykolaiv'in yeniden inşası ve Ukrayna'nın gemi endüstrisi başta olmak üzere Ukrayna'nın savaş sonrası yeniden inşası programını desteklemeye hazır olduğunu ifade ettiğini söyleyen Zelenskiy, bunların Mart ayında Danimarka parlamentosuna hitap ederken önerdiği konulardan olduğunu hatırlattı.

ABD'DEN YENİ DESTEK PAKETİ

Portekiz parlamentosuna ve Dünya Bankası'nın özel bahar oturumunun katılımcılarına da hitap ettiğini ifade eden Zelenski, Ukrayna için mali destek topladıklarını belirtti. Ayrıca, ABD'nin Ukrayna için yeni destek paketi açıkladığını söyleyen Zelenski, bu paketin özellikle toplar, mermiler, drone'lar, olmak üzere ordu için çok güçlü savunma araçları içerdiğini belirtti.