Hareketsizlik gençleri tüketiyor
DÜNYA genelinde gençler arasında fiziksel hareketsizlik endişe verici boyutlara ulaştı. Verilere göre, gençlerin dörtte biri bir hafta boyunca neredeyse hiç fiziksel aktivitede bulunmuyor. Bu durum, gençlerin hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı açısından ciddi risk oluşturuyor. Uzmanlar, gençlerin hareketli bir yaşam tarzı benimsemesi için aileler, okullar ve toplumun tüm kesimlerinin adım atması gerektiğini belirtiyor. Son dönemde yapılan çok sayıda araştırma, hareketsiz yaşamın gençlerde kanser dahil birçok ciddi hastalığın görülmesine neden olduğunu ortaya koydu.
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