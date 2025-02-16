Harita uygulamalarından medyaya: Trump’ın ‘körfez’ hamlesi basını ikiye böldü

Apple Haritalar ve Google Haritalar uygulamalarının "Amerika Körfezi" ismini kullanacağını açıklamasının ardından Amerikan Axios haber platformundan da benzer bir hamle geldi.

Axios, X sosyal medya platformundan, "Uluslararası okuyucu kitlesine sahip diğer yayıncılarla karşılaştırıldığında daha çok ABD merkezli bir kitleye hitap ettiğimiz için haberlerimizde "Amerika Körfezi" ifadesini kullanacağız." açıklaması yapıldı.

Açıklamada, Trump yönetiminin herhangi bir haber ajansının editoryal kararlarına müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı.

Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ın, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talimatına uymayacağını açıklamıştı.

12 Şubat'ta AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle bir muhabirinin Oval Ofis'teki etkinliğe alınmadığını duyurmuştu.