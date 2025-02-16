Harita uygulamalarından medyaya: Trump’ın ‘körfez’ hamlesi basını ikiye böldü
ABD Başkanı Donald Trump’ın emriyle Meksika Körfezi’nin adı “Amerika Körfezi” olarak değiştirilmişti. Google ve Apple’ın harita uygulamaları Cumhuriyetçi liderin kararına uyarak isim güncellemesine gitti. Daha sonra bazı haber kuruluşları da harekete geçti. Trump’ın hamlesini Axios desteklerken, AP karşı geldi.
Apple Haritalar ve Google Haritalar uygulamalarının "Amerika Körfezi" ismini kullanacağını açıklamasının ardından Amerikan Axios haber platformundan da benzer bir hamle geldi.
Axios, X sosyal medya platformundan, "Uluslararası okuyucu kitlesine sahip diğer yayıncılarla karşılaştırıldığında daha çok ABD merkezli bir kitleye hitap ettiğimiz için haberlerimizde "Amerika Körfezi" ifadesini kullanacağız." açıklaması yapıldı.
Açıklamada, Trump yönetiminin herhangi bir haber ajansının editoryal kararlarına müdahale etmemesi gerektiği vurgulandı.
Amerikan haber ajansı Associated Press (AP), Trump'ın, "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirme talimatına uymayacağını açıklamıştı.
12 Şubat'ta AP, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmadığı gerekçesiyle bir muhabirinin Oval Ofis'teki etkinliğe alınmadığını duyurmuştu.
HARİTA UYGULAMALARINDAN "AMERİKA KÖRFEZİ" HAMLESİ
Trump, 20 Ocak'ta Beyaz Saray'da imzaladığı kararnameyle Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi emrini vermişti.
Söz konusu kararnamede, "Başkan Trump, hükümete sağduyu getiriyor ve Amerikan medeniyetinin temellerini yeniliyor." ifadesi yer almıştı.
Google'dan yapılan açıklamada, "Resmi devlet kaynaklarında güncellenen isim değişikliklerini uygulama konusunda uzun süredir devam eden bir uygulamamız var" ifadesi kullanılmış, Trump'ın talimatına uyularak Meksika Körfezi'nin isminin "Amerika Körfezi", Alaska'daki Denali Dağı'nın isminin ise "McKinley" olarak değiştirileceği duyurulmuştu.
Apple Haritalar uygulaması 12 Şubat'ta "Meksika Körfezi" ismini "Amerika Körfezi" olarak değiştirmişti.