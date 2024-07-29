Harris ilk hafta 200 milyon dolar topladı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak seçim yarışından çekilip yerine Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i önermesinin ardından yarış iyice kızıştı. Cumhuriyetçi aday Eski ABD Başkanı Donald Trump, her konuşmasında hedef aldığı Harris, seçimler için başlattığı kampanyanın ilk haftasında 200 milyon dolar topladı. Son rakamlara göre toplanan paranın yüzde 66'sının ilk kez bağış yapanlardan ve Biden'ın yarıştan çekilip Harris'i desteklediğini söylemesinin ardından geldiği bildirildi. ABD'de başkanlık seçim sürecinde toplanan bağışların miktarı ve bağışçı sayısı, seçim sonuçlarına ilişkin fikir vermesi bakımından yakından takip ediliyor. Harris ayrıca başlattığı kampanyasında sosyal medya platformu TikTok'u da kullanmaya başladı. Öte yandan, Trump, ABD'yi "gezegenin kripto başkenti ve dünyanın Bitcoin süper gücü" olmasını sağlamayı planladığını açıkladı.