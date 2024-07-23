Harris ilk onayı aldı

ABD Başkanı Joe Biden'ın 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimlerinden dört aydan kısa süre kala ayrılması ve yardımcısını işaret etmesiyle gözler Kamala Harris'e çevrilmişti. Harris, başkan adayı olmak için yeterli sayıda Demokrat Partili delegenin desteğini toplamayı başardı. Delegeler 1-7 Ağustos'ta yapılacak kongrede fikirlerini değiştirmezse, Harris resmen partinin başkan adayı olacak. Kasım ayında yapılacak seçimlerde Donald Trump'ın karşısına çıkması beklenen Harris, ilk seçim kampanyasına Wisconsin eyaletinden başladı. Öte yandan ABD'de yapılan bir ankete göre, Demokratların neredeyse yarısı, Biden'ın çekilmesi ile başkanlık seçimini kazanma ihtimallerinin arttığını düşünüyor.Başkan Biden'ın çekilme kararı dünya basınına bomba gibi düşerken Amerikan basınında Biden'a şantaj yapıldığı iddiası dikkat çekti. The Post'a konuşan kaynaklara göre, Demokrat Parti'nin üst kademelerindeki isimler, Joe Biden'ı istifa etmemesi halinde zorla görevden almakla tehdit etti.