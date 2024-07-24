Harris: Ya suçluyu ya da savcıyı seçeceksiniz

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim yarışından çekilmesinin ardından desteğini açıkladığı Başkan Yardımcısı Kamala Harris, ilk seçim mitingini Wisconsin eyaletinde gerçekleştirdi. Milwaukee şehrinde binlerce kişiden oluşan bir kalabalığa seslenen ve uzmanlardan tam not alan Harris, rakibi Cumhuriyetçi aday eski ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi. Harris "Her türlü faili soruşturdum. Kadınları taciz eden sapıklar. Müşterilerini soyan sahtekârlar. Kendi çıkarı için kuralları ihlal eden hilebazlar. Yani Donald Trump'ın türünü biliyorum derken, dediğime inanın" diye konuştu. Reuters ve Isos'un yaptığı ulusal ankete göre Harris, % 44'le, % 42 destek alan Trump'ın önüne geçti. Öte yandan Elon Musk, "Trump'ın kampanyasına ayda 45 milyon dolar bağış yaptığı" iddiasını yalanladı.