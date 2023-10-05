Harutyunyan’ın yargılaması başlıyor!

Azerbaycan Başsavcılığı ve Devlet Güvenlik Servisinden yapılan ortak açıklamada, 2020-2023 arasında Karabağ'daki sözde Ermeni rejimin "cumhurbaşkanı" olarak görev yapan 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan'ın Hankendi şehrinde yakalanarak Bakü'ye getirildiği bildirildi. Harutyunyan'ın 2. Karabağ Savaşı sırasında ve sonrasında terör gruplarının faaliyetlerini koordine ettiği ve savaş suçları işlediği aktarıldı.



TERÖR SUÇLARINDAN YARGILANACAK

Harutyunyan'ın "askeri operasyonlarda paralı asker kullanma ve finanse etme", "savaş sırasında uluslararası insani hukuk normlarının ihlali", "savaş suçları işleme", "silahlı birliklerin oluşturulması ve faaliyetlerinin düzenlenmesi", "suç örgütlerinin silahlandırılması ve eğitilmesi" ve "terörün finanse edilmesi" suçlarını organize ettiğine dair makul şüphelerin tespit edildiği aktarıldı. Harutyunyan'ın ayrıca Azerbaycan'ın Gence ve Berde şerhlerindeki sivil yerleşim yerlerinin balistik füzelere hedef alınarak çok sayıda sivilin kasten öldürülmesi ve yaralanması, Azerbaycan topraklarının mayınlarla döşenmesi ve başka terör saldırılarını organize ettiği kaydedildi. Harutyunyan hakkında 28 Ekim 2020 tarihinde Azerbaycan mahkemelerince gıyabi tutuklama kararı verildiği ve uluslararası arama kararı çıkarıldığı da hatırlatıldı.

KARABAĞ'IN SÖZDE DİĞER ESKİ CUMHURBAŞKANLARI DA YAKALANDI

Açıklama ayrıca Harutyunyan'ın yanı sıra sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanları" Arkadiy Gukasyan ve Bako Sahakyan'ın yakalandığı belirtildi. Sözde rejimin eski parlamento başkanı David İşhanyan'ın da işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Bakü'ye getirildiği kaydedildi.

GENCE'YE FÜZELİ SALDIRI EMRİNİ VERMİŞTİ

2020'deki 2. Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine füzeli saldırı gerçekleştirmişti. Sözde "Dağlık Karabağ Cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan, Gence'ye düzenlenen füzeli saldırı ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak saldırı emirini kendisinin verdiğini söylemişti.Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan sözde "Dağlık Karabağ Cumhuriyetinde" 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023'te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

