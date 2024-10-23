Harvard: ABD silahları ile savaş suçu işlendi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten sonraki 40 günlük süre zarfında Gazze'de bulunan hastanelere "tehlikeli derecede yakın" noktaları ABD yapımı Mark-84 (MK- 84) bombalarıyla vurduğu Harvard Üniversitesi'nin yaptığı araştırmayla ortaya koyuldu. Harvardlı uzmana göre, Gazze soykırımında kullanılan ABD yapımı MK-84 bombaları insancıl hukuk ihlalinin kanıtı olabilir. BM'ye göre Gazze ekonomisinin yeniden inşası 350 yıl sürebilir. Shelter Cluster isimli Norveç merkezli sivil toplum kuruluşuna göre ise Gazze'nin 7 Ekim sonrası yıkımda yeniden inşası 40 yıl sürebilir.