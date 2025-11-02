Harvard Üniversitesi’nde patlama: Dikkat çeken ’kasıt’ şüphesi

Harvard Üniversitesi Polis Departmanı, ABD'nin Boston kentinde bulunan üniversitenin Tıp Fakültesi'nde meydana gelen patlama hakkında yerel basına bilgi verdi.

Kampüsteki Goldenson binasında saat 03.00 sularında meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen ilk yardım ekiplerinin, iki kişiyi binadan kaçarken gördüğü aktarıldı.

Boston İtfaiye Departmanına bağlı Kundaklama Birimi ekiplerinin binada yaptığı incelemelerde patlama izi buldukları ve "patlamanın kasıtlı olarak gerçekleştirildiği" üzerinde durdukları ifade edildi.

Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) dahil olduğu soruşturmanın sürdüğü bildirildi.