Harvard’da İsrail isyanı büyüyor: Eski rektörlerden destek

ABD'ninMassachussets eyaletindeki Harvard Üniversitesi'nde görev yapan eski rektörler, ortak açıklama yaparak, Filistin'i destekleyen gösterileri "düşünce özgürlüğü" kapsamında değerlendirmesi nedeniyle eleştirilen Rektör Claudine Gay'in yanında olduklarını belirtti. ABD Kongresi, Harvard Rektörü Gay ile birlikte Pensilvanya Üniversitesi Rektörü Elizabeth Magill ve MIT Rektörü Sally Kornbluth'u ifade vermeye çağırmıştı. Üç isim de İsrail'e tepki gösterilerini engellemedikleri için istifa etmeye zorlandı. Rektör Magill, baskıların ardından geçtiğimiz günlerde istifa etmişti.