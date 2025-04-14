Harvard’dan Trump’a isyan

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi ile üniversiteler arasındaki savaş kızışıyor. Soykırımcı İsrail'in en büyük müttefiki olan Trump yönetimi, ülkedeki kampüslerde Filistin'e destek gösterileri sonrası üniversiteleri hedef alarak fon kesme tehdidinde bulunmuştu. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açtı. Amerikan Üniversite Profesörleri Birliği (AAUP) ve Harvard'daki kampüs şubesi, Trump yönetiminin "antisemitizm" iddiasıyla başlattığı soruşturmaya ilişkin harekete geçti. Boston'daki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, akademik araştırmaların federal fonlara bağlı olduğu belirtilerek, "Tehditleri bir üniversite için varoluşsal bir 'başa dayanmış silah' gibidir" ifadeleri kullanıldı.

'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜ' BALTALIYOR

Dava dilekçesinde, milyarlarca dolarlık hibelerin kritik önem taşıdığı, Trump yönetiminin kampüslerde ifade özgürlüğünü "baltalamaya çalıştığı" kaydedildi. ABD'de son dönemde üniversitelere yönelik, başta Filistin yanlısı kampüs protestoları ile çeşitlilik, eşitlik ve kapsayıcılık programları gerekçe gösterilerek, federal fonların dondurulması gündemde. Yönetim, Harvard Üniversitesine çeşitli kuruluşlar tarafından verilen 8,7 milyar doları aşkın hibenin "sivil haklar yasalarına uygun şekilde kullanıldığından emin olmak amacıyla" soruşturma açıldığını duyurmuştu. Trump yönetiminin "antisemitizmle mücadele" politikası kapsamında hedef aldığı Columbia Üniversitesi de okulun 400 milyon dolarlık fonunun kesilmemesi için hükümetin taleplerine uyma kararı aldığını açıkladı.