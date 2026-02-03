Haseke’de kontrol sağlandı

Suriye'nin kuzeyinde tarihi bir süreç yaşanıyor. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında imzalanan mutabakat kapsamında dün Suriye İçişleri Bakanlığı'na bağlı iç güvenlik birimine ait bir konvoy Haseke'ye girdi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Haseke halkının Suriye bayrakları ile İçişleri Bakanlığı'na bağlı güçleri coşkuyla karşıladığı görüldü. YPG, Haseke'de sabah 6 ile akşam 21 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etmişti. Buna rağmen insanların kutlama yapmak ve İçişleri Bakanlığı güçlerini karşılamak için sokağa çıktığı görüldü. Suriye hükümeti ile terör örgütü YPG arasında varılan mutabakat kapsamında, örgütün işgali altındaki Haseke kenti ile Kamışlı ilçesinde güvenlik ve devlet kurumlarının Suriye yönetimine teslim edilmesi öngörülüyor.