Haseke’de terör tüneli

TERÖR örgütü PKK'nın, Irak'ın Musul kentine bağlı Sincar ilçesi ile Suriye'nin Haseke ili arasında kazdığı tünelden teröristlerin yanı sıra silah, askeri malzemeler ve patlayıcı maddelerin geçişini sağladığı belirtildi. Sincar'daki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) sorumlularından Halef Halil ile Irak'taki Ezidi Demokrat Partisi Genel Sekreteri ve Ezidhan Güçleri Sorumlusu Haydar Şeşo, PKK'nın bölgedeki tünellerini aktardı. KDP'li yetkili Halil, "PKK, 12 kilometre uzunluğunda bir tünel kazdı" dedi. PKK'nın, İran destekli Haşdi Şabi olmadan hiçbir bölgeden gidiş geliş yapamayacağını söyleyen Şeşo, "PKK, Haşdi Şabi ile ittifak halinde Sincar'dan Suriye'ye giden yolları kullanıyor" dedi.