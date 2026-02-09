Haseke’ye Suriye bayrağı çekildi

Türkiye sınırının sıfır noktasında yer alan ve YPG/SDG'nin kontrolündeki Suriye Kamışlı Askeri Havaalanı Şam yönetimi tarafından kontrol altına alındı. Esad döneminde bölgeye yerleşen Rus askerlerinin de çekildiği havaalanına Suriye bayrağı çekilirken, İçişleri Bakanlığı İç Güvenlik görevlileri YPG'nin boşalttığı havaalanına konuşlandı. Suriye yönetimi, ülkede kontrolü tamamen sağlamak için çalışmalarını sürdürürken, petrol ve doğa gaz kaynakları bakımından zengin olan Haseke Valiliği'ne de yeni Suriye bayrağı asıldı.