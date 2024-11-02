Hastanede hayatı hizmetler durdu

Terörist İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 314'e yükseldi. İsrail ordusunun son 24 saatte çeşitli bölgelere gerçekleştirdiği "7 katliamda" 55 kişi hayatını kaybetti, 192 kişi de yaralandı. Yaklaşık bir aydır kuşatma altındaki Kuzey Gazze'de tam bir felaket yaşanıyor. İsrail, özellikle sağlık sistemini çökertmek için sistematik bir plan uyguluyor. El-Avde Hastanesi'nin Müdürü Muhammed Saliha, son derece kısıtlı imkânlarla bir genel cerrahla hizmet verdiklerini belirterek, jeneratörlerin çalıştırılması için gerekli yakıtın bugün biteceği ve hastanedeki hayati hizmetlerin duracağı uyarısında bulundu. Bu bağlamda, kadın doğum hizmetinin verildiği El-Avde ve Kemal Advan hastanelerinin yanı sıra Endonezya Hastanesi'ne düzenlediği saldırılar ve kuşatmayla bu hastaneleri hizmet dışı bırakmaya çalışıyor. Bu durum da kuzeydeki hamile kadınların ve doğacak bebeklerin hayatını tehdit ediyor.Hamas'ın İran'daki temsilcisi Halid el-Kaddumi, Aksa Tufanı'nın, İsrail'in yaşadığı en büyük güvenlik zafiyeti olduğunu belirtti. Kaddumi burada yaptığı açıklamada, "Aksa Tufanı, siyonist düşmana stratejik bir güvenlik darbesi vurdu. Bu darbe, İsrail tarihindeki en büyük güvenlik zafiyeti olarak siyonistlerin hafızasında yer edecek" ifadesini kullandı.