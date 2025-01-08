Hastaneler ölüm tuzağına dönüştü

Katil İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana soykırım yaptığı Gazze Şeridi'nde hastane, çadır demeden kadın ve çocukları katletmeye devam ediyor. İşgal ordusu son günlerde özellikle defalarca yerinden edilenlerin ve yaralıların sığındığı hastaneleri bombalıyor. İsrail'in yardım girişini engellemesi ve bombalar nedeniyle zorlukla hizmet vermeye çalışan hastanelerde insanlık dramı yaşanıyor. Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in sık sık hedef aldığı Gazze Şeridi'ndeki hastanelerin "ölüm tuzağı"na dönüştüğünü belirtti. UNRWA'dan yapılan açıklamada, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de ailelerin dağıldığı, çocukların donarak hayatını kaybettiği ifade edildi.

Tel Aviv yönetiminin insani yardım girişine getirdiği engellemeler nedeniyle gıda krizinin giderek arttığı Gazze'de açlık nedeniyle hayatların kısaldığına işaret edildi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, Gazze'deki 36 hastaneden sadece 14'ü kısmi hizmet veriyor. Söz konusu hastanelerde de yeterli insani yardımın ulaştırılamaması nedeniyle ilaç ve tıbbi malzeme sıkıntısı yaşanıyor. İsrail güçleri, son olarak 27 Aralık'ta Gazze'nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi'ni basarak boşaltmış ve hizmet dışı kalmasına neden olmuştu.

BOMBALAR BEBEKLERİ PARÇALIYOR

İsrail ordusu son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde 6 katliam yaptı. Bu saldırılarda 51 kişinin yaşamını yitirdi, 78 kişi de yaralandı. Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'na ve Gazze kentine düzenlenen saldırıda ise aralarında 15 günlük ve 4 aylık iki bebeğin de olduğu 20 kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 45 bin 936'ya, yaralı sayısının da 109 bin 274'e yükseldiği kaydedildi.

NBA YILDIZINA FİLİSTİN BASKISI

ABD'li eski NBA yıldızlarından Dwight Howard, 'Filistin'e Özgürlük' paylaşımı nedeniyle "Neredeyse ligden atılıyordum" diyerek paylaşımı silmesi için baskı yapıldığını söyledi. Basketbolcu, "Filistin'e özgürlük tweet'i attım. 10 dakikadan kısa bir süre sonra NBA komiseri, menajerler, o dönem vakfımda çalışan kişiler aradı ve 'Bu tweet'i silmelisiniz' dedi" ifadelerini kullandı.