Hastanelerde tünel de yok Hamas da: Katil sürüsünün yalanları tutmadı

Havadan bombardımanlarla yetinmeyen katil sürüsü İsrail ordusu karadan tanklarla da Gazze'deki hastanelere girdi. İsrail askerleri dünden bu yana bazı hastanelerin içinden yayınlar paylaşmaya başladı. Görüntülerde hastanelerin tamamen yerle bir olduğu görüldü. İşgal kuvvetleri, Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin Kassam Tugayları'nın hastanelerin altına tüneller açtığını ileri sürüyordu. Ancak hiçbir hastanenin altında tünel çıkmadı. Hamas uzun süredir Birlemiş Milletler ya da Dünya Sağlık Örgütü'nden yetkililerin hastaneleri kontrol etmelerini talep ediyor. Ancak İsrail buna da izin vermiyordu.İsrail askerleri yerle bir ettikleri hastanelerde şimdilerde yeni yalanlara sığındılar. İsrail askeri Rantisi Hastanesi'nin içindeki duvarda asılı olan listeyi, hastanede tutulan rehinelerin listesi olarak anlattı. Ancak duvardaki asılı olan liste aslında günlerin yazılı olduğu takvim. İsrail Ordu Sözcüsü, bombardıman sonrası boşaltılan işgal ettikleri Gazze Rantisi Hastanesinden paylaşım yaptı.Bölgedeki en yakın tünel hastaneye yüzlerce metre uzaklıkta çıktı. İsrail ordusu ayrıca Gazze'de kimliği belirsiz iki Filistinlinin Şifa Hastanesi'nin altında bir tünelin varlığından bahsettiğini ileri sürdüğü anonim bir ses kaydı yayınladı. Kayıt bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı. Sosyal medyada bu konuşmadaki aksanının Gazzelilere ait olmadığına dair çokça paylaşım yapıldı.Gazze'deki hastanelerde yıllardır dünyanın dört bir yanından gönüllü doktorlar hizmet veriyor. Hastanelerdekideki doktorlar da içeride Hamas'ın hiçbir varlığının olmadığını vurguluyor. Son olarak Norveçli Profesör Mads Gilbert, "İsraillilere sormak lazım, (Şifa Hastanesi'nde) askeri üssün varlığından bu kadar eminlerse 16 yıldır neredeydiler? Kanıt nerede? Fotoğraflar nerede? Hastanenin (X-ray ile kaydedilen) röntgeni nerede?" dedi.Tel Aviv yönetiminin 27 Aralık 2008'de Gazze Şeridi'ne başlattığı ve "Dökme Kurşun Operasyonu" adını verdiği saldırılar sırasında İsrail iç istihbarat teşkilatı Şin Bet, Hamas mensuplarının Şifa Hastanesi'nin bodrum katlarında gizlendiğini öne sürdü. Daha sonra Şifa Hastanesi 2014'te İsrail'in Gazze'ye yeniden başlattığı saldırılar sırasında vuruldu ve 9'u çocuk 10 Filistinli hayatını kaybetti.Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Filistin'in tam bağımsız bir devlet olarak tanınması için Birleşmiş Milletlere (BM) teklif sunacaklarını duyurdu.Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, "Çocukların savaşın öncelikli kurbanları olduğu yönünde bir haber hiç duymamıştım. Çocukların olduğu yerlere, hastanelerin olduğu yerlere orada terörist olduğu bahanesiyle bomba yağdırıyorlar" ifadesini kullandı.İspanya Başbakan Yardımcısı ve Çalışma Bakanı, yeni kurulacak sol koalisyon hükümetinin küçük ortağı Sumar Partisinin lideri Yolanda Diaz, İsrail'e yaptırım istediAvrupa ve Latin Amerika'daki yaklaşık 20 ülkeden 80 siyasi lider, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Savcısı Karim Ahmad Khan'a mektup yazarak, "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulmasını ve Başbakan Binyamin Netanyahu ile hükümetindeki diğer sorumluların yargılanmasını" talep etti. İspanya Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı Ione Belarra'nın liderliğini yaptığı Podemos partisinden verilen bilgiye göre, aralarında Belarra'nın da olduğu 80 uluslararası siyasi lider, UCM'ye başvurarak "İsrail'in Gazze'deki soykırımının durdurulması, Başbakan Netanyahu ve diğer hükümetteki sorumluların Filistin halkına karşı soykırımdan, savaş suçlarından ve insanlığa karşı işlenen suçlardan yargılanması" için girişim başlattı.ABD Temsilciler Meclisi üyeleri, Washington'daki Kongre binası önünde basın toplantısı düzenleyerek, "Gazze'de ateşkes" çağrısı yaptı. Filistin asıllı Temsilciler Meclisi Üyesi Rashida Tlaib, konuşmasında, Biden yönetimini eleştirerek, şunları kaydetti: "Ülkemizde şu anda milyonlarca kişi, İsrail hükümeti suyu, gıdayı ve hayati tıbbi desteği keserek savaş suçu işlerken, (Biden) hükümetin, Filistinlilerin toplu cezalandırılmasına destek vermesini izleyip dehşete kapılıyor" dedi.Fransa'nın Orta Doğu ve Mağrib bölgesi diplomatları, Gazze konusunda ülkelerinin İsrail yanlısı tutumundan "üzüntü" duyduklarını belirterek, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u eleştirdi. Le Figaro'nun haberine göre, 10'a yakın Fransız diplomat, Dışişleri Bakanlığına gönderdikleri bildiride, "(Orta Doğu ülkeleri için) Alternatif söylemleri olan Fransa artık yok" denildi.İngiltere'de Filistin yanlısı göstericilere hakaretler eden içişleri bakanının görevden alınmasından sonra ABD'de de İsrail politikaları konusunda çatlağın yaşandığı ortaya çıktı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, çalışanlarına gönderdiği bir elektronik postada, Başkan Joe Biden yönetiminin İsrail'in Gazze'ye saldırılarına yaklaşımı konusunda bakanlık içinde anlaşmazlık yaşandığını kabul ettiği bildirildi.