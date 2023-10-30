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Giriş Tarihi: 31.10.2023

Hastanelere saldırı doktorlara tehdit

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Hastanelere saldırı doktorlara tehdit
Siyonist İsrail rejimi gece boyunca hedef gözetmeksizin sivillerin üzerine bomba yağdırmayı sürdürdü. 12 bin sivilin sığındığı Kudüs Hastanesi'nin çevresi gece boyunca bombaladı. Kudüs Hastanesi'nin direktörü Bassam Murat, İsrail'in hastaneyi boşaltmaları için kendilerine birden fazla uyarı gönderdiğini ancak görev başından ayrılmayı düşünmediklerini söyledi. Gazze'de kanser hastaları için gerekli üniteye sahip tek sağlık kuruluşu olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi yakınlarına düşen bomba nedeniyle hasar aldı. İsrail'in 'Hamas karargâh olarak kullanıyor' yalanıyla vurmakla tehdit ettiği Şifa Hastanesi'nin Filistin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, kara propaganda çalışmalaırnı çürütmek için hastaneyi basın mensuplarına gezdirdi. Enerji kaynakları tükenen Endonezya Hastanesi'nde de doktorlar ışıksız ameliyatlar yapıyor.
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Hastanelere saldırı doktorlara tehdit
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