Hatay'da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var

Hatay'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Yaralının sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hatay’da feci kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı: Ölü ve yaralı var
AA

Gaziantep-Hassa kara yolu Yeni Mahallesi mevkisinde M.Ç. idaresindeki 31 ALV 214 plakalı otomobil ile E.G'nin kullandığı 48 ARE 085 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada, sürücü E.G. ile motosikletteki K.K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları Hassa Devlet Hastanesine kaldırdı.

Motosiklet sürücüsü E.G. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

K.K'nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#HATAY #GAZİANTEP

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