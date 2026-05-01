Hava kirliliği doğmamış bebeğe bile zararlı
İngiltere'de King's College London araştırmacıları, hamilelik sürecinde hava kirliliğine maruz kalan bebeklerin erken gelişiminde gecikmeler olabileceğini ortaya koydu. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) en büyük sağlık sorunu sebebi olarak değerlendirdiği hava kirliliğinin, dünyaya gelmemiş bebeklerin bilişsel geleceğini tehdit ettiği anlaşıldı. Yaklaşık 500 bebeğin incelendiği araştırmada, azotdioksit ve karbondioksite maruz kalan bebeklerin motor becerilerinde az gelişmişlik tespit edildi. Kirli hava soluyan bebeklerin dil becerilerinin ölçüldüğü testlerde de düşük puanlar kaydedildi. Sağlık sorunlarının erken doğan bebeklerde daha çok görüldüğü de raporlandı.